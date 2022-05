Droone kasutavad Vene väed võtavad tule alla peale Ukraina armee sõidukite ka tsiivilisikute autosid, mis üritavad sõita rindelähedastesse linnadesse, et takistada sinna abi saatmist ja inimeste evakueerimist. Igasse sellisesse linna sõitmine on risk peale vabatahtlike abistajate ka ajakirjanikele. Täna Siverskisse sõites veendusime ise, et Vene väed kasutavad kobarpomme ka tsiviilelanike vastu. Kobarpommid kukkusid mõnisada meetrit meie autodest.