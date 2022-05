USA luurejuht: Putin tahab luua maismaaühenduse Transnistriaga

«Putin tõenäoliselt leiab, et Venemaal on suurem suutlikus ja tahe raskustega toime tulla, kui tema vastastel, ja ta ilmselt loodab, et USA ja Euroopa Liidu tahe nõrgenevad, kui toidupuudus, inflatsioon ja energiahinnad hullemaks lähevad,» sõnas luurejuht senatile aru andes.