Valgevene leppis Venemaaga kokku S-400 ja Iskanderide jätmises riiki

«Me leppisime Venemaaga kokku, et ilmselt jätame need S-440-d, mis meil on. Need näevad Minskist Berliinini. Need on relvad, mis on mõeldud suurtele armeedele, territooriumidele,» seletas Lukašenka.

«S-300-d, millega me oleme relvastatud, on üsna head kaasaegsed relvad. Praktiliselt nagu S-400-d. Kuid S-400 on hea tehnika. Me nägime seda ka selles operatsioonis (Ukrainas). Me leppisime kaitseministriga kokku, et ta lihtsalt homme valmistab ette mõned rühmad, kes hakkavad valdama seda tehnikat,» lisas ta riiklikele kaitsetellimustele pühendatud kohtumisel.

Ühtlasi lisas Lukašenka, et leppis venelastega kokku ka hetkel juba Valgevenes olevate Iskander-tüüpi rakettide riiki jäämises.