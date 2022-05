INTERVJUU ⟩ Politoloog: Lätis on vähem Vene propagandat kui kolme kuu eest

9. mai möödus Riias Võidu monumendi juures võrdlemisi rahulikult, olgugi et monumendi ümbrus oli ääristatud Ukraina ja Läti lippudega ning lilled tuli anda üle politseiaediku. Kas valitsuse samm oli mõistlik, arvestades, et selline asjakorraldus võib mõjuda niigi pingelises olukorras provotseerivalt?

Mul tekkis samuti küsimus, miks otsustati, et lilli võib paigutada monumendi juurde ainult üle politseiaediku. See on kindlasti täiendav vastandumise allikas. Kahtlemata paljud inimesed ei nõustunud sellise korraldusega.

Nüüd, kui usaldus meedia ja valitsuse vastu oli niigi väike, algas Ukraina sõda ja valitsus üritab venekeelsete inimeste arvates esitada nägemust, et ainult neil on sündmustest tõene arusaam.

Fookusgrupi uuringute järgi ütlevad paljud vene keele kõnelejad, et tegu on tsensuuriga – miks me ei või vaadata Läti ja Vene meediat ning otsustada ise, mis on tõde? Miks üritatakse meile Ukraina sõjaga peale suruda ametlikku liini, nagu tehti Covid-19ga?