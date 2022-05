IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Valgevene manöövrid oma piiride ääres pole eriti tõsiseltvõetavad

Hetkel peavad kaitsjad Azovstalis veel vastu, kuigi pommitamiste tagajärjel on tulnud juurde raskesti haavatuid.

4) Popasna kandis on praegu muutusteta. Ukrainlased on asulast taandunud, kuid Vene okupantide edasiliikumist ei toimu. Venemaa kallaletungi ja sõjaroimade ministeeriumi ametlik esindaja üritas väita, nagu oleks nad jõudnud Luhanski oblasti piirini, kuid selleset lahutab neid veel 5 kilomeetrit surmavälja.

Eelnevad 10 kilomeetrit võtsid 70+ päeva, kui mitte arvestada eelneval 8 aastal pidevat Popastna pommitamist ja ründamist. Ega see Luhanski oblasti piirini jõudmine muidugi operatiivtasandil midagi ei muudaks. Oluline osa oblastist, mida Vene okupandid üritavad ära võtta, asub põhjas ning on oluliselt suurem ala, kui mingi Popasna ründegrupp katta suudaks.

Kaks pealetungisuunda olid sel päeval veel Avdiivka tööstuspiirkonna ümbruse külad ning Marjinka-Kurahovo suund. Seal oli oluliste muutusteta.

Haavata saanud Azovi pataljoni võitleja eile Azovstali tehase välihaiglas. Foto: Dmytro Orest Kozatskyi/ Azovi pressiteenistus / Handout / Reuters / Scanpix

5) Mariupolis käib Azovstali ründamine õhust ja tankidega. Hetkel peavad kaitsjad Azovstalis veel vastu, kuigi pommitamiste tagajärjel on tulnud juurde raskesti haavatuid. Azovi polgu teatel on tehasesse jäänud veel sadakond tsiviilisikut, keda ei jõutud ÜRO vahendatud missiooniga välja aidata.

6) Zaporižžja rindel muutusteta.

7) Hersoni oblastis on taaskord pommitatud põhjasuunas Krivõi Rigi pool asuvate külade poole. Seal on ka oluline osa oblasti territooriumist Ukraina vägede kontrolli all, mis võeti veel kuu aega tagasi eduka vasturünnaku tulemusel. Osa Hersoni oblasti territooriumist on Ukraina vägede kontrolli all ka lõunapool - Mõkolaivi suunas olev sektor.

Eile jäi märkimata, et Musta mere looduskaitseala Hersonist edelas on kimpus metsatulekahjudega ja Vene okupandid ei lase neid kustutama. Tuli võib aga levida maastikult ka küladesse.

Samal ajal anti Uraganide raketiheitjatega tuld Mõkolaivi linna suunal.

Valgevene manöövrid oma piiride ääres pole eriti tõsiseltvõetavad ja lähtuvad ilmselt Kremli surveavaldustest Lukašenkale.

8) Odessa varasemate raketilöökide tulemusena sai 1 inimene surma ja 5 haavata, lisaks on hulgaliselt purustusi - turismiobjektid, kaubanduskeskus, laohooned. Vene okupandid võitsid kasutusele vanad nõukogudeaegsed X-tüüpi raketid, mille eksimisruum on 200-300 meetrit ja samuti õhk-maa tüüpi Iskanderi lennukilt lastavad variatsioonid.

Odessa oli üks neist Ukraina ida- ja lõunaosa linnadest, mis oli seni purustustest suures osas puutumata. Kuna Vene armee sinna kuidagi ei ulatu - ei maismaad mööda ega meritsi, siis on okupandid hakanud sõjaõudu ja surma lihtsalt raketilöökidega külvama.

Vene propaganda püüdis Ussisaare fiaskot keerata teistpidi, väites, et ukrainlased olevat üritanud saart tagasi vallutada ja said lüüa, kuid venemeelsed blogijad ise lükkasid need valeuudised ümber, tunnistades, et hulk Vene tehnikat s.h. kaatrid, kopter ja õhutõrjesüsteemid, said seal hukka.

Panzerhaubitze 2000 liikursuurtükid, mida Saksamaa ning Holland Ukrainale saadavad. Ukraina sõdurite väljaõpe nende kasutamiseks viiakse läbi Saksamaal. Foto: Fabian Bimmer / Reuters / Scanpix

Hollandi-Saksamaa poolt lubatud kahe suurtükipatarei jagu kahureid on küll tore samm edasi, kuid Ukraina vajadused rindel on suurusjärgu võrra suuremad. Suurusjärk tähendab seda, et tuleks null lõppu juurde kirjutada.

Olukord on selline, kus Putini plaan on minimaalselt hoida seda rinnet, mis on ja sundida Odessa ja muude sõjategevusest eemal olevate piirkondade raketilöökidega Ukraina kokku leppima. Mida aeg edasi, seda kallimaks sellise kaitse hoidmine ukrainlastele kujuneb.

Saksamaa relvakontsern Rheinmetall samas lubab valitsuse loa korral tarnida soomustehnikat nädalate jooksul. Ilmselgelt on põhipingutus hetkel Saksa relvatarned, kuigi iseenesest on

Saksa poliitikud viimasel ajal andnud Ukrainale üsna selgeid ja toetavaid sõnumeid - nii Putini alistamiste kui ka EL-i perspektiivi osas.

Ja veel. Putini viimase kõne analüüsides keskenduti palju sellele, et ta ei kuulutanud välja üldmobilisatsiooni ega lubanud tuumasõda. See ei tähenda sugugi, et mobilisatsiooni üldse ei toimu ja Putinil poleks soovi pikaks ja kurnavaks sõjaks Euroopaga. Sellest ta ainult unistabki, kuid õnneks pole teisi soovijaid kaasa lüüa.