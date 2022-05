Elevandid on surmanud sel aastal Zimbabwes 60 inimest

Zimbabwes elab 100 000 elevanti ehk ligi neljandik Aafrika elevandipopulatsioonist ja ta on sellega elevantide arvukuselt Botswana järel teisel kohal maailmas.

Kui mujal maailmas tapavad salakütid elevante võhkade pärast, siis Zimbabwes on nende arvukus kasvanud umbes viis protsenti aastas.

Mõnes piirkonnas liiguvad elevandid suurtes karjades, on nahka pannud kõik põldudel kasvava ning asuvad kodumajapidamiste kallale, kogukonnad püüavad neid takistada ja mõni elevant on selle käigus viga saanud, seletas valitsuse pressiesindaja Nick Mangwana Twitter.

Inimese ja looduse konflikt on muutunud väga emotsionaalseks. Ainuüksi sel aastal on elevantide tõttu elu kaotanud 60 zimbabwelast ja 50 on viga saanud.