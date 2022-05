Ardern: Uus-Meremaa avatakse maailmale täielikult augustis

«Uus-Meremaa järele on nõudlus ja me avame end täielikult ärile,» ütles Ardern.

Uus-Meremaal kehtestati koroonapandeemiast tingitud piirikontroll 2020. aasta märtsis ja see on olnud üks rangemaid maailmas. Seetõttu on ka koroonasurmade arv jäänud madalaimate hulka.