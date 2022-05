See tekitab kartuse, et Venemaa sõda Ukrainas võib jätta Euroopa gaasita ajal, mil hinnad on niigi tõusnud.

Ukraina gaasijuhtmeoperaator GTSOU ütles teisipäeval, et peatab gaasi transpordi Sohranivka transiidipunktis, sest see on Vene okupatsioonivägede kontrolli all ja nood häirivad jaama tegevust.