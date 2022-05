USA ühest suurimast veehoidlast ilmuvad välja surnukehad

Vaade Meadi veehoidlale Las Vegase külje all.

Las Vegase lähistel asuv Meadi järv, mis on USA üks suurim veehoidla, jõudis eelmisel nädalal uudistesse pärast seda, kui paadiga järvel sõitjad avastasid tünni, mis sisaldas inimjäänuseid. Nüüd aga on järvest välja ilmunud veel rohkem inimjäänuseid ning arvatakse, et tegu oli kohaga, kuhu kuritegelikud jõugud peitsid enda mõrvatud isikute surnukehi.