Rootsi ja Suurbritannia allkirjastasid vastastikuse kaitse leppe

«Mina ja Suurbritannia peaminister oleme kokku leppinud, et koos astume vastu väljakutsetele nii rahuajal, kriisides kui konfliktis. Kui kumbki meist peaks katastroofi või rünnaku alla sattuma, abistame me teineteist mitmel erineval moel. Abi osutatakse hädas oleva riigi palvel ja selle hulka võib kuuluda ka militaarne sekkumine,» ütles Rootsi peaminister Magdalena Andersson pressikonverentsil Stockholmis.

«See on ajaloolise tähtsusega ning Rootsis rahutagav avaldus vastuseks ennasttäis 21. sajandi türannile. See lähendab meid veelgi ning me suurendame luureinfo jagamist, toetame üksteise sõjaväelisi õppusi ja jätkame tehnoloogi arendamist,» lausus Suurbritannia peaminister Boris Johnson täna.