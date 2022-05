Hersoni Moskva-meelsed võimud paluvad piirkonna annekteerida

«Esitatakse taotlus teha Hersoni oblastist Venemaa Föderatsiooni täieõiguslik subjekt,» ütles Moskva kontrolli all oleva piirkonna ametnik Kirill Stremousov Vene uudisteagentuuridele.

Ta lisas, et Herson allutatakse Vene seadustele täielikult veel enne aasta lõppu.

Ukraina ametnikud on hoiatanud, et Venemaa võib proovida korraldada Hersonis oma võimu kinnistamiseks nii-öelda referendumi, nagu see tegi ka 2014. aastal Krimmi annekteerides.