Leedu riigireetur võeti kinni ja toimetati trellide taha

«Peeti kinni kella 15 paiku,» ütles Vilniuse piirkonnapolitsei pressiesindaja Julia Samorokovskaja BNS-ile, lisades, et mees viidi Vilniuse parandusasutusse.

Šiauliai ringkonnakohus andis kolmapäeval välja määruse Palackise karistuse täitmiseks. Seni viibis ta vabaduses kõrgendatud järelevalve all ja makstes varem 50 000 eurot kautsjoni.

«Algirdas on rahulik, tugev ja täis võitlusvaimu. Sest ei vangla ega ükski tagakiusamine ei väära õiglust. Meie üritus on õiglane. Me võidame,» kirjutas Paleckisega seotud organisatsioon Õigluse Koidik Facebookis.