KOMMENTAAR ⟩ Martin Hurt: Rootsi teel NATOsse?

Hiljutises teledebatis, kus Rootsi parlamendis esindatud erakondade juhid aktuaalseid teemasid arutasid, ilmses mõnevõrra ootamatult, et peaminister Magdalena Andersson ja opositsiooniliider Ulf Kristersson näitasid NATO teemal üles üksmeelt. On kahtlemata tähtis, et valijad näeksid, et kaks suurt erakonda suudavad riigi julgeolekut puudutavas küsimuses hoida ühtset joont.