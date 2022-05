EL kaotab esmaspäevast maskikohustuse lennukites ja lennujaamades

«Euroopa Lennuohutusamet (EASA) ja Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (ECDC) avaldasid uuendatud terviseohutuse meetmed õhutranspordi jaoks, loobudes soovitusest kanda lennujaamades ja lennuki pardal kohustuslikus korras meditsiinilist maski. Samas märgitakse, et kaitsemask on endiselt parim kaitse COVID-19 leviku vastu,» teatas EASA.

EASA kohaselt on ECDC-l uute juhtnööride raames siiski teatud juhtude puhul nõuda näo ja nina katmist reisijatel ja meeskonnaliikmetel.

«Reisijate ja lennuki meeskonnaliikmete jaoks on tegu suure sammuga lennureisimise normaliseerumise suunas,» lisas ta.

EASA märkis pärast esmaspäeva, et «pärast antud kuupäeva varieeruvad konkreetselt maskireeglid lennufirmadegi».

«Lendudel sinna ja tagasi neisse sihtpunktidesse, kus maskikandmine on jätkuvalt nõutud ühistranspordis, peaks jätkuvalt julgustama maske kandma,» seisis avalduses.

EASA kohaselt on soovitatav reisijatel jälgida ka sotsiaalse distantseerimise reegleid lennujaamades ning et operaatorid peaksid rakendama pragmaatilist lähenemist, see tähendab vältida meetmeid, mis viiksid reisi kestel mõnes teises kohas niinimetatud pudelikaeladeni.