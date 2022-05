IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene okupandid püüdsid jätkata pealetungi Severodonetski piirkonnas

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel olid päeva alguse seisuga järgmised - seltsimehi 26 350 (+350), tanke 1187 (+17), soomukeid 2856 (+48), suurtükke 528 (+9), raketiheitjaid 185 (+0), õhutõrjesüsteeme 87, lennukeid 199, helikoptereid 160 (+2), droone 390 (+10). Tehnikanumbrid on jälle üleval, mis viitab ukraina suurtükiväelaste tegevusele ning vene okupantide pealetungikatsetele - lõviosa sellest on pärit Severodonetski operatiivsuunalt.

Harkivi linna jaoks kestab suhteline vaikus. Okupandid pommitavad linnast väljas olevaid külasid, kus tegutseb Ukraina vägi ning strateegiliste pommituslennukite peale tehakse raketillööke ka kaugemale, sealhulgas Poltavale.

Pärast Põtomnõku vabastamist pole ukraina üksused järgneval ööpäeval arvatavasti edasi liikunud ning olukord on Harkivi ümbruses on selline, et ida poolt on okupandid paisatud 30-40 km kaugusele, põhjasuunast on nad lähedal, sest vene piir on vastas ning Harkivi ja vene piiri vahel on 5-10 km laiune ajutiselt okupeeritud ala, mida pole veel jõutud vabastada. Sellel suunal võib oodata lähiajal arenguid Ukraina üksuste poolt.

Balaklija kandis sai vene raketiga pihta üks traktor, mis tegi põllutöid. Hukkunute kohta teateid polnud, kuid traktor ise oli hävinud. Pole välistatud, et Venemaal on proovitud Kiievi ümbrusest saadud kogemustele tuginedes tõsta traktorite kui sihtmärkide prioriteetsust.

Izjumi operatiivsuunal paistab toimunut pisike Vene okupantide aktiveerumine - selle tõenduseks on ühe luuresalga väljasaatmine, kus sai kuus seltsimeest surma ja kaks haavata. Lisaks kaotasid okupandid selles lõigus ühe KA-52 luure- ja ründekopteri. Suuremat lahingutegevust ei toimunud ja Ukraina peastaap ei pidanud ka eelnevalt kirjeldatud intsidente märkimisvääriliseks, need on kogutud usaldusväärsete kontaktide sotsiaalmeediast.

Severodonetski operatiivsuunal jätkub põhiline tegevus. Ukraina jaoks headest uudistest muidugi Bilohorivkas jätkuvalt Vene okupantide sillaehitamise katsete nurjamine suurtükiväe poolt. Selge see, et tegu polnud sugugi kultuuri- ega sõpruse sillaga. Sain aru, et pärast eilset katset 80 okupandi jõe ületamisega jätkasid vene armee strateegiahiiglased samas lõigus sama tegevust.

Selle mõttes katsuvad nad muidugi Ukraina suurtükiväelastega häid suhteid hoida, kuna samasse kohta tehnika toomine lihtsustab selle hävitamise tööd tunduvalt. Sisselastud sihtmärke on lihtsam ja kiirem tabada. Selles jõeületuskohas on tekkimas pisike vanatehnika kalmistu, mida nimetatakse ka Põhja-Tšornobajivkaks tolle Hersoni lennuvälja auks, kus ukrainlased on 18 korral vene tehnika koondumist puruks peksnud.

Lõmani ümbruses pole olukord muutunud, kuid seal on vene okupandid siiski üritanud taas Aleksandrovka ja Šandriholove suunas suruda.

Samuti üritasid venelased haarata kontrolli Rubižnes, kuid nad on seisatud umbes nädal aega samal joonel, varasemal joonel seisid isegi mitu nädalat. Severodonetski lähenemised on samuti ukrainlaste poolt blokeeritud.

Võimalik, et vene okupandid saavutasid ebaolulist edu Nižne asulas Novotoškovkast põhja pool, kuid üldpilti see seal eriti ei muuda, sest Toškovka ja Orehhovo ümbruses on nad takerdunud juba tükk aega.