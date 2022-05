POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Kiievi politsei on tabanud üle kolmesaja diversandi

«[Sõja alguses] Kiievi elanike hulk vähenes ja koos sellega kahanes märgatavalt kuritegevuse osakaal,» tähendas Võhivskõi. Praeguseks on need näitajad pealinnas langenud enam kui poole võrra. Sarnast tendentsi täheldatakse samuti riigi teistes piirkondades.

«Ametlik statistika annab Kiievi rahvaarvuks 2,8 miljonit, lisaks mitteametlikult linnas elavad ja töötavad ning elamispinda rentivad inimesed. Kõigist neist on praeguseks Kiievisse alles jäänud 70 protsenti ehk parimal juhul 1,5-2 miljonit,» rääkis politseijuht.

Elanikkonna järsk kahanemine hakkas Ivan Võhivskõi sõnul silma sõja ärevatel alguspäevadel, mil paljud, kes said, kasutasid võimalust lahkuda. «Kiievis ringi liikudes võis siis näha, et linn on praktiliselt inimtühi,» tõdes ta.

Kiievis on raketirünnakute tõttu kannatanud sajad hooned, millel pealinna politsei silma peal hoiab, et marodöörid nendes tegutsema ei pääseks. Foto: Dmitri Kotjuh

Sõjaolukorra kehtestamise järel on muutunud samuti riigi seadusandlus. Näiteks kui varasemalt ootas mobiiltelefoni vargusega vahele jäänud pikanäpumehi rahatrahv või arest, siis nüüd karistatakse selliste tegude eest reaalse, kuni kaheksa aasta pikkuse vanglakaristusega.

Ivan Võhivskõi märkis, et Kiievi korrakaitsjatele andsid varasemalt palju tööd riigi läänepoolsetelt aladelt pärit mustlasrahvusest kelmid. Praeguseks on nendegi osakaal ja sooritatud kuritegude - kelmuste ja varguste - hulk silmnähtavalt vähenenud.

Valvsad linlased tegid sõja esimesel kuul Kiievi politsei infoliinile 40 000 telefonikõnet, teavitades korrakaitsjaid kahtlastest inimestest või tegevustest. Kokku on selliseid kõnesid tehtud tänase seisuga 130 000.

«Infot võimalike diversioonigruppide kohta on antud 20 000 korral. Tõsi, väga paljud teated ei leidnud kontrollimisel kinnitust, ent elanikud on väga tähelepanelikud. Kohati isegi ülimalt valvsad. Eriti, kui märgatakse kahtlaseid võõraid relvastatud inimesi, kes on osutunud territoriaalkaitse liikmeteks või [Ukraina] luuretöötajateks,» lisas Kiievi politseiülem.

Kahe ja poole kuuga on Kiievis politsei poolt kinni nabinud 328 diversanti, kes kuulusid 18 eri gruppi. «Kuivõrd need juhtumid kuuluvad riigi julgeolekuteenistuse vastutusalasse, siis anname kõik isikud neile üle, et nad saaksid omakorda jätkata vastavat tööd,» märkis Ivan Võhivskõi.

Inimkaotusi umbes 8000 töötajaga Kiievi politsei sõja puhkedes kandnud pole. Tööülesannete täitmisel on haavata saanud seni kolm korrakaitsjat. Pealinna kümnes eri rajoonis paiknevatest politseijaoskondadest on Vene raketirünnakute tagajärel kahjustatud kahte.