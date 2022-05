RIIA ⟩ Lätlaste rahakogumiskampaania monumendi eemaldamiseks kogub hoogu

«Sümbolitel on tähendused. Võiduväljaku monument on sümbol repressioonist, kaotatud eludest ja okupatsioonist. Me ei tohi agressiooni märkamata jätta, me ei tohi sellel juhtuda lasta meie kodus, pealinnas Riias. Ajal, mil Ukraina võitleb iseseisvuse eest ja astub vastu Vene agressioonile, ei ole provokatsioon ja viha õhutamine Lätis vastuvõetav,» kommenteeris ziedot.lv.