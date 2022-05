Truss: kui Põhja-Iiri protokolli ei muudeta, peab ÜK tegutsema

Briti-meelsed unionistid, kes usuvad, et Brexiti-leppe Põhja-Iiri protokoll on tekitanud lõhe provintsi ja ülejäänud Ühendkuningriigi vahele, keelduvad valitsusega liitumast kuni protokolli ei muudeta.

Truss vestles neljapäeval Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga ja ütles talle, et tegemist on Ühendkuningriigi siserahu ja julgeoleku küsimusega.

London on korduvalt hoiatanud, et on valmis laskma käiku Brexiti-leppe artikkel 16, mis protokolli peataks. Euroopa Liit hoiatab, et see võib viia laiema kaubandussõjani.