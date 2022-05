Briti politsei määras Downing Streeti koroonapidude eest üle 50 trahvi

Covid-19 sulgemismeetmete ajal Downing Streetil peetud pidude asjus läbi viidava juurdluse tulemusena on trahvinõude saanud üle 100 inimese, ütles politsei.

Johnson on koroonareeglite rikkumise eest vabandanud, kuid pole kuulda võtnud tagasiastumisnõudeid, ehki on esimene Ühendkuningriigi liider, kes on ametis olles seadust rikkunud.