AK ⟩ Kadri Jõgi: kuidas sõda Ukrainas mõjutab Lähis-Ida riike ja rahvaid

Keerulisem on neil piirkonna riikidel, kes on püüdnud suurendada koostööd Venemaaga: Egiptusel, Saudi Araabial ja Araabia Ühendemiraatidel. Süüria ja Liibüa on kaks riiki, kus USA ja Venemaa koostöö on jätkusuutlikuks poliitikaks kõige enam vajalik ning kes jäävad tõenäoliselt kaotajateks, sest võimalused koostööks on Venemaa Ukraina-invasiooni tõttu väiksemad. Venemaa suurenev poliitiline ja majanduslik isolatsioon võib viia selleni, et Venemaa suurendab veel sõjalist kohalolu Liibüas ja toetab üha kindlamalt Süürias ja Iraanis võimul olevaid režiime.