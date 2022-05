Sõda Ukrainas sütitas sakslaste eneseotsingud

«Arutleme selle üle, kuidas meie sakslastena end tunneme, aga ei räägi eriti sellest, mida ukrainlased tunnevad,» ütles Postimehele Saksa Välissuhete Nõukogu (DGAP) analüütik Henning Hoff praegu Saksamaal käivaid debatte kommenteerides. «On kahju, et meie arutelud on nii enesekesksed.»

Ta viitas tõsiasjale, et sakslased on endiselt lõhestunud küsimuses, kas raskerelvastuse tarnimine Ukrainale on õige samm. Kirglik debatt puhkes paari nädala eest, kui 28 loovisikut saatsid kantsler Olaf Scholzile avaliku kirja, milles kutsusid sõja laienemise ja tuumasõja vältimiseks üles relvatarned peatama. Selle koolkonna esindajad on veendunud, et inimelude säästmiseks on tarvis sundida relvad vaikima, ükskõik milline ka poleks rahu hind.