Ukrainat võib oodata demograafiline kriis

«Kui mürsud plahvatavad jätkuvalt kõigis riigi piirkondades, siis ei naase lastega naised välismaalt. Kui vaenutegevus Ukrainas venib määramata ajaks või mitmeks aastaks, siis kohanevad naised, kes olid sunnitud koos lastega riigist lahkuma, eluga teistes riikides. Ja siis, pärast võitu, on täiesti võimalik, et Ukraina mehed ühinevad nendega. Selle tulemusena võib Ukraina kaotada terveid ukrainlaste perekondi,» rääkis Libanova.

Naine märkis, et Ukrainas võib sündimus arusaadavatel põhjustel langeda. Samal ajal saavad Euroopa riigid oma demograafilist olukorda oluliselt parandada tänu Ukraina migrantidele, kes on sunnitud välismaal sünnitama.

Ekspert usub, et Ukraina põgenikega pideva kontakti hoidmise süsteem on suuteline ennetama demograafilise kriisi ohtu Ukrainas. Lisaks on töösuhetel väga oluline roll ja nende hoidmine on hädavajalik.