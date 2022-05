AK ⟩ Põhja-Iirimaa rahutuste keskel kasvanud naine tahab saart ühendada

«See on otsustav hetk meie poliitika ja meie inimeste jaoks. See päev juhatab sisse uue ajastu, mis, ma usun, pakub meile kõigile võimaluse uuesti läbi mõelda suhted ühiskonnas, lähtudes aususest, tuginedes võrdsusele ja sotsiaalsele õiglusele, sõltumata usulisest või sotsiaalsest taustast,» lausus poliitik, lisades, et käes on aeg Iirimaa põhja- ja lõunaosal arutada uue, ühise saare üle. «Pidagem tervet arutelu selle üle, milline meie tulevik välja näeb.»