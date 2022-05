IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Aktiivseim pealetungitegevus on koondumas võrdlemisi kitsale maa-alale Luhanski oblastis

Mariupoli kaitsjad käivad veel Azovstali territooriumil endiselt sõdimas, kuigi õhulööke on tugevalt. Tsiviilisikute lahkumise kohta on ka Azovi pataljon andnud kinnituse. Nüüd on seal veel 500 kanti haavatuid ja meedikuid tehase välihaiglas.

Lõunarindel muutusteta.

Neid soovitakse esimeses järgus evakueerida. Venemaale on pakutud eri variante - kõigi vene sõjavangide vastu vahetamist, Türgi poolt ukraina võitlejate väljaviimist laevaga. Putin pole siiani ühegagi nõustunud ja tema suuvoodrid nõuavad ukrainalaste tingimusteta alistumist ja sõjatribunali alla minekut. See muidugi garanteerib, et nad suure tõenäosusega sealt välja ei tule.

Lõunarindel muutusteta. Tõsised arutelud käivad Vene poolel juba selle üle, kas ühtegi suuremat linna tasubki juurde võtta, kuna selle kontrollimiseks poleks enam jaksu. Zaporižžjale anti raketilöök Hortõtsa saare pihta.

Hersoni kohta ütleb Ukraina peastaap, et seal käivad okupantide ettevalmistused kogu Hersoni oblasti territooriumi vallutamiseks. Kui nii, siis on see alles pikk ettevalmistus. Ja ega ukrainlasedki seal ei maga - Võsokopõllia asulas luurasid ukraina suurtükiväe üksused välja venelaste eesmise juhtimispunkti ja raadioelektronluure masinate asukoha.

Julmad on need Ukraina suurtükiväelased - julmad, aga õiglased.

Nende pihta anti tulelöök ning seejärel jälgiti drooniga, mis toimub. Kui üks sõiduauto kihutas tulelöögi piirkonnast kuhugi, siis saadeti seda autot drooni abiga ja veendudes, et tegu oli staapi edastatud ettekandega, saadeti ka staabile üht-teist niisugust, mis viskas katuse pealt ära. Julmad on need Ukraina suurtükiväelased - julmad, aga õiglased.

Mõkolaivis kõlasid õhtul plahvatused, ilmselt hommikuks on selgem, mis seal ikkagi toimus. Juhtimispunkt ja staap ühe korraga Krivõi Rigi pealetungisuunal tähendab seda, et vene okupantidel tuleb seal veel pikalt ühte kohta sügada, enne kui edasise plaani välja mõtlevad.

Ussibajevkas on järjekordne laev läinud sinnasamasse. Mis teha - ajad on sellised. Vene laevastik põleb. Tegu peaks olema kõige moodsama laevaga Mustal merel, Balti laevastikust saadetud logistika toetusalusega. Mis ta seal Ussisaare kõrval võis teha - küllap vedas sinna midagi või tegi tehnilist tuge.

Miks vene okupantidel on Ussisaart vaja, on Odessa sadamast lähtuvad laevateed, mis lähevad otse saare kõrvalt. Nad on saanud aru, et Odessa jääb lähiajal kättesaamatuks, aga soovivad ikkagi Ukraina ligipääsu merele blokeerida iga hinnaga. Sellest ka haiglane huvi selle saare vastu.