ÜRO Julgeolekunõukogu arutas Talibani piiranguid naistele

Norra koostatud avalduses nõutakse ka, et Taliban loobuks naiste ja tüdrukute õiguste piiramiseks.

Augustis võimule tulnud Taliban on vastupidistest lubadustest hoolimata läinud järk-järgult tagasi sama range islamirežiimi juurde, mis iseloomustas nende eelmist valitsusaega 1996.-2001. aastani.

Lisaks laupäeval teatavaks tehtud kodunt väljumise keelule ja näo katmise kohustusele ei saa tüdrukud käia koolis kauem kui kuuenda klassini, naistele on keelatud enamik töökohti ja neil ei ole lubatud meessoost sugulasest saatjata lennukisse istuda. Samuti on avalikud pargid avatud meestele ja naistele eri päevadel.

Norra ÜRO suursaadiku asetäitja Trine Heimerback ütles enne nõukogu istungit ajakirjanikele, et Talibani poliitika on suunatud naiste ja tüdrukute mahasurumisele, selle asemel, et püüda leida lahendust riigi «katastroofilisele majandus- ja humanitaarolukorrale».