Borrell: toppama jäänud Iraani tuumakõnelused on taasavatud

«Läbirääkimised olid toppama jäänud ja nüüd on need taasavatud,» ütles Borrell ajakirjanikele Saksamaal maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel. «Lõpliku kokkuleppeni jõudmiseks on olemas perspektiiv.»

Borrelli sõnul aitas EL-i saadiku Enrique Mora sellenädalane visiit Teherani 2015. aasta tuumaleppe taaselustamiseks peetavatele kõnelustele tublisti kaasa.

Mora kohutus kahe päeva jooksul Iraani pealäbirääkija Ali Bagheriga.

Neljapäeval käis Teheranis ka Katari emiir šeik Tamim bin Hamad Al-Thani, kes kohtus Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei ja president Ebrahim Raisiga, mõjutades neid tuumalepet taastama.

Tuumalepe sõlmiti 2015. aastal Iraani ning ÜRO Julgeolekunõukogu viie alalise liikme Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Venemaa ja USA ning Saksamaa vahel. See andis Teheranile sanktsioonileevendust, kuid nõudis tagatist, et ta ei tööta tuumarelva kallal. Viimast on Teheran alati eitanud.

Eelmine USA president Donald Trump viis aga 2018. aastal Ühendriigid kokkuleppest välja ja kehtestas selle asemel Teheranile ulatuslikud sanktsioonid. Vastutasuks hakkas ka Iraan omapoolsetest lubadustest üle asutma.

Trumpi ametist lahkumise järel alustati katseid tuumelepe taastada. Aasta aega Viinis peetud kõnelustel etendas olulist rolli Mora.

Kokkuleppele sai komistuskiviks Teherani nõua, et USA kustutaks Iraani revolutsioonikaardi terrorirühmituste nimekirjast.

Borrell tunnistas, et lahkhelid revolutsioonikaardi küsimuses pidurdasid kõnelused kaheks kuuks.

Nüüd viis Mora Teherani EL-i sõnumi, et «niimoodi me jätkata ei saa», ütles ühenduse välispoliitikajuht ja lisas, et vastus oli «piisavalt positiivne».