POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Okupantidel oli Butšasse sisenedes Ukraina sõdurite lähedaste nimekiri

Mõlemat naised tundsid tõsist hirmu, sest Vene tankid tulistasid samal ajal Butša südames elumaju ja muid rajatisi. «Aknaklaasid purunesid, uksed lendasid korteritel eest. Snaiprid otsisid lihtsaid sihtmärke, tappes isegi varjuda püüdnud rahulikke elanikke. Avastasime ühtäkki, et oleme keset lahingut. Minna polnud kuskile,» jutustas Irõna.

Butšas on alles vähe eluasemeid, kuhu üürikest aega viibinud Vene sõdurid oma saabastega ringi tammuma ja varastama ei sattunud. Foto: Margus Martin

«Vaatasime saabuvate masinate kolonne. Viiskümmend tanki ja soomukit läks mööda ning mõne aja pärast kuulsime valjusid kärgatusi. Seejärel lugesime jälle, et ahah, kolmkümmend tuli tagasi,» kõneles Irõna. «Need püüdsid uuesti edasi liikuda, kuulda oli paugutamist ja varsti nägime kümmet masinat naasmas. Nad sõelusid ringi, kuni alles oli jäänud viis masinat. Kuulsime hiljem, et segaduses venelased pärisid ühe vanamemme käest, millises suunas oleks parem liikuda. Too osutas umbes, et minge sinna ja viipas umbes käega. Sõitsidki. Nendest ei jäänud suurt midagi alles, kõiki töödeldi korralikult.»

Sõda võib kesta pikalt

Kui maja, mille keldris end varjati, sai mürsutabamuse, leiti kõrvalasuvast majast uus pelgupaik. «Gaasi, vett ja elektrit majas polnud. Tassisime joogivett eemalt, süüa valmistasime siinsamas lõkkel,» meenutas ta. Hommikuti hiilis Irõna keldrist välja, et korterisse jäänud kasse toita.

Samal ajal uuris ta võimalusi, kuidas perega asulast minema pääseda, sest tingimused olid väga rasked. «Kõige hullem oli, kui õues oli üheksa kraadi külma, aga me istusime keldris elektrita ja veeta,» rääkis ta.

Pered naasevad ja elu tuleb tasapisi Butšasse tagasi. Mänguväljakult leiab mõned lapsedki, kes omi mänge mängivad. Foto: Margus Martin

Päevi väldanud otsingud kandsid lõpuks vilja. Naisel õnnestus märtsi alguses leida autojuht, kes oli nõus neid umbes sajast masinast koosnenud autokolonnis Butšast välja toimetama.

«Tänavanurkadel seisid tankid ja soomusmasinad. Ütlesin lastele, et ärge vaadake nende poole, vaid lihtsalt sõidame, sest muidu hakatakse tulistama. Enne seda hoiatasid tuttavad mind, et telefonist tuleb kõik pildid ja kogu kirjavahetus kustutada, sest kui kontrollimisel midagi leitakse, läheb täbarasti. Läbisime ühe kontrollposti teise järel. Jumal tänatud, et minema saime. Kuulsin hiljem, et need, kes järgmisel päeval bussidega linnast lahkusid, said samuti tulema, aga sõiduautode pihta avati tuli,» meenutas Irõna.