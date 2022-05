Zelenskõi: Ukraina ei tunnusta iial Krimmi Venemaa osana

«Me ei tunnusta kunagi Krimmi Venemaa osana. Me oleme valmis Venemaaga rääkima ja ütlema, et praegu ei ole õige aeg otsusteks Krimmi kohta,» ütles Zelenskõi RAI 1-le.

«Sõda käib ja küsimus on inimeludes. Paneme selle asja kõrvale, kui see on tundlik ja kui see komplitseerib läbirääkimisprotsessi ning Ukraina ja Vene presidendi kohtumise protsessi,» lisas ta.