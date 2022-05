INTERVJUU ⟩ Soome välisminister: suhet Venemaaga tuleb vaadata ka saja aasta perspektiivis

Praegu arutatakse Soome parlamendis esimest aruannet. Teine aruanne, kus pakutakse välja NATO liikmesuse taotlemine, on koostamisel. See antakse ilmselt pühapäeval parlamendile, kes arutab seda esmaspäeval ja teisipäeval. Kui otsus on heakskiitev, siis järgmise nädala keskpaiku antakse Soome liikmesuse taotlus üle NATO-le.