Mees pussitas Saksa rongis viit inimest, julged kodanikud aitasid ründaja maha murda

Reul ütles, et mees oli 2017. aastal läbinud politseikontrolli võimaliku islamiäärmusluse suhtes, kui põgenikehostel, kus mees elas, teatas, et ta on endale habeme kasvatanud, muutnud oma käitumist ja isoleerinud end kaaselanikest.

Saksa uudisteagentuur dpa tsiteeris Aacheni prokuröre, kes ütlesid, et neil pole seni kindlaid tõendeid, et rünnak oli ajendatud islamismist, kuid on märke, et mehel võis olla vaimseid probleeme.