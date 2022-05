Ukraina luurejuht: aasta lõpuks oleme sõja võitnud

Major Kõrõlo Budanov kinnitas, et on konflikti praeguse arengujoone osas optimistlik.

«Murdepunkt tuleb augusti teisel poolel,» rääkis ta. «Enamik aktiivseid lahingutegevusi on selle aasta lõpuks läbi.»

Ägedad lahingud käivad praegu Ida-Ukraina Donbassi piirkonnas, kuhu Venemaa on kontsentreerinud oma väed, kuid pole suutnud suurt edu saavutada.

Luurejuht väitis kindlaid tõendeid esitamata, et Moskvas on ettevalmistamisel riigipööre president Vladimir Putini tagandamiseks ning Venemaa juht on raskelt vähihaige.