Soome president rääkis Putiniga NATOga liitumisest

Vestluse käigus ütles Niinistö Putinile, et Soome taotleb NATO liikmesust lähipäevil.

Samuti märkis ta, et Soome julgeolekukeskkonda muutsid põhimõtteliselt Venemaa 2021. aasta lõpus esitatud nõuded NATOga liitumise takistamiseks ning Venemaa kallaletung Ukrainale selle aasta veebruaris.

Niinistö kinnitusel ütles ta president Putinile nende esimesel kohtumisel 2012. aastal, et iga iseseisev riik teeb oma julgeoleku tagamiseks maksimumi. Tema sõnul on see nii ka praegu.