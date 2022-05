Türgi on valmis Soome ja Rootsi ühinemist NATO-ga arutama

«Enamik Türgi inimesi on vastu selliste riikide liikmesusele, kes toetavad PKK (Kurdistani Töölispartei) terroriorganisatsiooni, aga need on küsimused, mida me peame oma NATO liitlaste ja nende riikidega loomulikult arutama,» ütles välisminister Mevlüt Çavuşoğlu Berliinis, kui saabus kohtumisele oma NATO, aga ka Soome ja Rootsi ametivendadega.