Buffalo kaubanduskeskuses tapeti tulistamises vähemalt kümme inimest

«Kuulivesti ja rünnakurelva kasutanud mees tappis kümme inimest. Veel kolm inimest sai haavata, kellest kaks on kriitilises seisundis,» kirjutas ajaleht Buffalo News viidates sündmuskohal viibinud politseiametnikule ja teisele õiguskaitseallikale.

Politsei teatel on tulistaja tabatud. Telekanali CNN teatel soovitasid korrakaitsjad inimestel piirkonnast eemale hoida. Pealtnägijate sõnul kandis tulistaja lisaks kuulivestile ka sõjaväestiilis riideid.

Kaubanduskeskus asub valdavalt mustanahalises kogukonnas umbes viie kilomeetri kaugusel Buffalo kesklinnast põhjas. Ümbruskonnas on peamiselt elamurajoon ja sealsamas asub ka tuletõrjedepoo.

Tunnistajad Braedyn Kephart ja Shane Hill jõudsid kaubanduskeskuse parklasse just siis, kui tulistaja oli väljumas. Kephart ja Hill kirjeldasid mõrtsukat hilises teismeeas või kahekümnendates eluaastates valge mehena, kes kandis kõigele lisaks ka kiivrit.

«Ta seisis seal, relv lõua kõrval. Me mõtlesime, et mis kuradit toimub? Miks on sellel poisil relv?» ütles Kephart. «Siis langes ta põlvili, rebis kiivri peast, viskas relva maha ja politsei võttis ta kinni,» lisasid mehed.