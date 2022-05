IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Pärast Bilohorivka fiaskot on Vene võit Luhanski oblastis väga keeruline

5) Võimsaid lennukipomme heidetakse Azovstali tehasele. Vene okupantide jalaväe tormijooksud leiavad Ukraina kaitsjate poolt vastutegevust. See on loomulikult teema number üks Ukraina diplomaatia ja rahvusvaheliste suhete seisukohast.

Isegi Ukraina esinemine Eurovisioonil lõppes sõnaga "Azovstal". Seega peab paika Ukraina presidendikatselei kinnitus, et kõik suhtlused väilsmaailmaga algavad ja lõpevad selle teemaga. Türgi poolt oli valmisolek olla vahendajaks ja tuua kasvõi haavatud oma laevaga sealt ära. Venelased ei ole nõus. Soovivad nende alistumist, keda nad ei suuda lahingus alistada.

6) Mõnevõrra on aktiveerunud tuletegevus Guljaipole ja Orihhove kandis Zaporižžja rindel. Seal pole hetkel midagi suuremat ette näha.

Sõjapurustused Irpinis. Foto: Ahmed Jadallah/Reuters/Scanpix

7) Hersonis on okupatsioonivõimud hädas enda kehtestamisega, kuna kollaborantide administratiivne võimekus on madal ja reaalseid olmeprobleeme ei suuda nad lahendada.

Äsja käis seal mingi Riigiduuma asespiirker Moskvast. Asi lõhnab annekteerimise ettevalmistuste järele, kuid näib, et Kremlis on selles osas mingi otsustamatus. Pealegi, Harkivi ümbruse järel sooviksid Ukraina väed tõenäoliselt esimese asjana vabastada just Hersoni oblastikeskuse ja selle ümbruse ja lõpetada pidevad raketilöögid Mõkolajivi linnale.

Krivõi Rigi suunal on okupandid tulistanud rindeäärseid külasid ning proovinud diversioonigrupi imbumist Tokareve kandis Velika Aleksandrivkast läänes, mis leidis Ukraina poolt kiire lõpu.

8 ) Ussisaare piirkonnas on põhiküsimuseks, kui võimsa õhukaitse on Vene väed suutnud sinna püstitada ja kas ukrainlased on jätnud veel midagi hävitamata. Iseenesest peaks see olema mõnes mõttes mõttetu paik, kus üritada kohalolekut kindlustada, kuna ta on mõlema poole jaoks efektiivse tuletegevuse kaugusel.

Venemaa põhihuvi on kontrollida Musta mere loodeosa ja pärast raketikandja "Moskva" hävitamist kompenseerida õhukaitse võimekust saarel.

Üsna selge on see, et mida edukam on Ukraina rindel, seda suuremaid pingutusi teeb Moskva, et sundida ukrainlasi Venemaa tingimustel rahus kokku leppima - ja sellega käib kindlasti territooriumi loovutamine.

Ukrainal pole selleks praegu mingit soovi, eriti nähtes seda, millised arengud on kogu Venemaa kallaletungi kampaania jooksul toimunud. Venemaa on pidanud paljudest kohtadest taanduma, kärpima oma plaane, kandma kaotusi ning hakkama vaikselt otsima mõjuhoobasid Euroopas. Kindlasti ei tee see olukorda energeetika sektoris lihtsamaks. Jätkub gaasiga survestamine. Soome ja Rootsi ähvardamine.

Eelneval päeval on Ukraina oluliste ametiisikute poolt välja öeldud kaks tähtaega - sõja oluline murdepunkt augustis ning aktiivse sõjategevuse lõpetamine aasta lõpupoole.

Kõlab masendavalt, kuid realistlikult. Meie kultuuriruumis on kombeks uurida, mis saab jaanipäevaks. Võimalik, et siis on Ukraina suutnud tekitada lisaks Harkivi ümbrusele veel ühe vastupealetungi suuna. Hersoni piirkond oleks tõenäoline.