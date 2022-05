Niinistö: Soome taotleb NATO liikmesust

President Niinistö ja peaminister Sanna Marini ühisel pressikonverentsil arutati põhjanaabri julgeolekupoliitilisi lahendusi. Nii Niinistö kui Marin rõhutasid, et Soome otsus on ajalooline.

«Pärast Eduskunta arutelu plaanib Soome NATO liikmesust taotleda,» käivitas Niinistö pressikonverentsi. Samas tõdes ta, et rahva, erakondade ja valitsuse ühine arvamus NATOga liitumisest on võimaldanud «demokraatia jõu näitamise.»

Soome rahvusvaheliste suhete instituudi juhivteadur Charly Salonius-Pasternak ütles tänasel Lennart Meri konverentsil, et kuigi Eduskunta nõusolekut NATO liikmesuse taotlusel Soome põhiseaduse järgi vaja ei ole, on protsess ühiskonnale keskne ühise rinde moodustamiseks.

Ka Niinistö on mitmetel usutlustel öelnud, et NATO küsimusel on oluline, et ka need kelle arvamus erineb ühiskonna enamiku omast tunnistaks enamust.