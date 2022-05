Otsekajastus ⟩ Niinistö: Soome taotleb NATO liikmesust

Niinistö rõhutas, et ühise arvamuse moodustamisega on Soome rahvas, erakonnad ja valitsus koos võimaldanud «demokraatia jõu näitamise.»

Soome rahvusvaheliste suhete instituudi juhivteadur Charly Salonius-Pasternak ütles tänasel Lennart Meri konverentsil, et kuigi Eduskunta nõusolekut NATO liikmesuse taotlusel Soome põhiseaduse järgi vaja ei ole, on protsess ühiskonnale keskne ühise rinde moodustamiseks.

Niinistö on samuti mitmeid kordi arutanud, et NATO küsimusel on oluline, et ka need kelle arvamus erineb ühiskonna enamiku omast tunnistaks enamust.