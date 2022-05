Stoltenberg: Türgi ei blokeeri Soome ja Rootsi NATO taotlusi, kaalutakse julgeolekutagatisi

«Türgi ütles selgelt, et ei kavatse liikmesust blokeerida,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele pärast alliansi välisministrite kohtumist Berliinis.

Ta ütles, et oli ühenduses Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğluga pärast seda, kui Ankara väitis kurdi separatistidele viidates, et Põhjala riigid annavad varjupaika niinimetatud terroristidele.

«Olen kindel, et suudame leida ühise keele, konsensuse selles, kuidas liikmesuse küsimustes edasi liikuda,» ütles Stoltenberg.

Samuti tõi NATO peasekretär välja selle, et organisatsioon kaalub Soomele ja Rootsile julgeolekugarantiide andmist nende liikmetaotluse esitamise järgsel perioodil.

«Soome ja Rootsi on mures üleminekuperioodi pärast... me püüame seda protsessi kiirendada,» ütles ta.

Stoltenbergi öeldut toetas ka Saksamaa välisminister Annalena Baerbock, kes kinnitas, et NATO riigid on valmis andma Ukrainale sõjalist abi niikaua kui vaja, et aidata tal Venemaa sissetungi tõrjuda.