Liimets alliansi välisministrite kohtumisel: Venemaa jääb pikaks ajaks NATO-le ohuks

Kohtumisel arutati Vene sõda Ukraina vastu ja selle mõju alliansile. «Venemaa jääb oma agressiivse tegevusega pikaks ajaks NATO-le ohuks. Seepärast on oluline, et me sellega kohanduks ning tugevdaks organisatsiooni idatiiva kaitset ja heidutust. Ootame peatselt toimuvalt Madridi tippkohtumiselt selle kohta otsuseid,» toonitas ta.

Üks keskne teema aruteludes on Ukraina abistamine. «Liitlased toetavad Ukrainat väga palju, kuid peame tegema veelgi enam, et aidata neil sõda võita ja oma territoriaalne terviklikkus taastada. Jätkame Ukrainale kaitsealase, majandusliku, poliitilise ja humanitaarabi andmist. See tähendab, et toetame ka Ukraina euroatlantilise lõimumise püüdlusi,» sõnas Liimets.