Te olite esimene ELi liider, kes pärast 24. veebruari Ukrainas käis. Kuidas see otsustatud sai ja kuidas teie reis tegelikkuses välja nägi?

See oli raske otsus, aga see tuli langetada. Ma ei kahelnud, kui sain ülemraada presidendilt Ruslan Stefantšukilt kahepäevase etteteatamisega kutse esineda pöördumisega reedel kell 13 erakorralisel plenaaristungil. Ütlesin kõhklemata jah. Ja alles siis sain aru, et minu jah-sõna ja sinna jõudmise vahel tuleb langetada päris palju otsuseid julgeoleku, reisimise ja muu sellise osas.