Stoltenbergi sõnul Türgi ei blokeeri Soome ja Rootsi liitumisi

«Sestap olen kindel, et suudame Türgi väljendatud muredega tegeleda viisil, mis ei lükka edasi liikmesust ega vastuvõtuprotsessi,» jätkas Stoltenberg. Norralasest peasekretäri sõnul on tema soov tagada Soomele ja Rootsile kiire vastuvõtuprotsess.

Mure selle pärast, et NATO Euroopa liitlastest suurima armeega Türgi võiks kahe Põhjala maa NATOsse astumise blokeerida, tekkis möödunud reedel. Nimelt teatas president Recep Tayyip Erdoğan ootamatult, et tema riik ei suhtu soosivalt Soome ja Rootsi NATOsse astumisse. Uusi riike saab allianssi võtta aga ainult juhul, kui kõik senised liikmed nõus on.