IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa vastas Ukraina võidule Eurovisioonil fosformoonaga Azovstali pihta

Koondumine Sjeverodonetski suunal

3) Sjeverodonetski suunale olid peamiselt koondunud Vene okupantide pealetungikatsed. Lõmani piirkonnas Slovjanski kõrval jäi pealetung toppama samasse kohta Aleksandrovka asula ees.

Sjeverodonetskist kagus Borivske kandis lõppes rünnak Vene okupantidele tõsiste kaotustega ning nad sunniti taanduma. Ukraina väed lasid õhku Rubižne ja Sjeverodonetski vahelise raudteesilla.

Samuti oli aktiivne ründetegevus Lõssõtšanskist lõunas Toškovka piirkonnas Nižnest. Seal on kadõrovlastest tik-toklased juba ammu sooritanud säutsuläbimurde, kuid maastikul on asjalood pisut keerulisemad. Pinge on muidugi üleval, sest Toškovkast on Lõssõtšanski lõunapiirini ainult 6–7 kilomeetrit, aga nähtavasti on see suund ka üsna hästi kaitstud.

Kõiksugu kuuldused Bilohorivka kandis mingi jõeületuse või sillapea säilimisest Vene allikatele viidates ei oma ilmselt mingit alust, kuna Ukraina suurtükiväest oleks olnud veider jätta kõrge väärtusega sihtmärk hävitamata, pannes oma kolleegid seeläbi tõsisesse ohtu.

Küll on Ukraina õhukaitse suutnud seal hävitada kaks kopterit – Ka-52 ja Mi-28, lisaks Orlan-10 drooni. Mis tähendab, et venelaste huvi selle sillapea vastu pole täielikult vaibunud.

Siiski on see hetkel kõige raskemate ja aktiivsemate lahingute piirkond, kus Ukraina väejuhatus näeb tõsist vaeva, et lüüa tagasi Vene okupantide põhijõupingutuse suuna löögirusikas, kuna algsest põhilöögisuunast Izjumis ei saanud venelastel pärast Gerassimovi seiklusi enam asja.

4) Popasnast ründavad okupandid endiselt Komõšuvahhat põhjasuunal. On seal pisut edasi liikunud, kuid kohtavad jõulist vastupanu. Taktika on muidugi tavapärane, et ees püütakse suurtükitulega kõik puruks lasta ja siis peale tungida.

Seal on Vene okupatsiooniväed kandnud kogu Ukraina kallaletungi ilmselt ühtesid raskemaid kaotusi. Bilohorivka ja Tšornobajevka olid küll omaette ooperist, aga Popasnat on rünnatud ju 2,5 kuu jooksul igapäevaselt ja kes jõuab neid PTGsid enam kokku lugeda, mis sealt läbi käisid.

Hetkeseisuga olevat Ukraina luure andmetel seal osad üksused ainult 20 protsendi osas komplekteeritud ning Vene armee kaadrisõjaväelased pannakse kokku niinimetatud eraturvafirmade karvaste ja sulelistega, et kuidagigi asi üksuste moodi välja paistaks.

Kindlasti jääb see suund Ukraina armeele veel mõneks ajaks probleemiks, kuni Vene väejuhatus leiab veel kahuriliha, mida peale saata. Ka edukalt kulgevate lahingute käigus kulub nii inim- kui materiaalne ressurss. Võimalik, et mõnda aega lastakse okupantidel teatud lõikudes veel edasi liikuda, kuni see ei ohusta ukrainlaste jaoks suuremat pilti operatiivtasandil.

Plahvatamata lõhkekeha Lõssõtšanskis. Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP/SCANPIX

Poliitiline eesmärk Luhanski oblasti okupeerimiseks pole Venemaa päevakorrast kuhugi kadunud, kuigi suures plaanis on nad pidanud oma esialgsete eesmärkide tiibu kõvasti kärpima ja neid rindereaalsusega rohkem kooskõlla viima.

Donbassi rindel on aga Vene okupantidel aktiivset pealetungivõhma veel Avdiivka ümbruses, õigemini põhjapool Verhnetoretskest Novobahmutivka suunal, aga see mõningane edu pole suuremaks veel konverteerunud.