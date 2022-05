Läti siseminister otsustas punamonumendi skandaali tõttu tagasi astuda

Golubeva sõnul sai ta teada, et peaminister Arturs Krišjānis Kariņš (Uus Ühtsus) «allus siseministeeriumi analüütilist aruannet ära ootamata» rahvuslaste survele ega ole enam valmis tema tööd toetama. Sellistel asjaoludel otsustas ta naasta seimi.

Golubeva ütles ka, et praegu käivad läbirääkimised koalitsiooni edasise töö üle, kuid ta ei arva, et «Arengu Eest/Poolt!» hakkaks nõudma rahvuslaste ministrite tagasiastumist, et «kättemaksujanu rahuldada».