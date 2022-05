Iraanis on transseksuaalsus lubatud, kuid mõne sentimeetri naha näitamine keelatud

Sotsiaalmeedia, nagu paljud teised võrgustikud ja meediad, on Iraanis keelatud. Siiski ei takista see endist presidenti Mahmoud Ahmadinejadi omamast omaenda Twitteri kasutajakontot või ajatolla Khāmene'īd omamast isegi eri keeltes kontosid. «Iraanis kasutavad kõik VPNi, et pääseda internetti ja keeldudest mööda minna,» selgitab Zahid.

Sama käib ka teatud keelatud muusika, filmide, televisiooni ja raamatute kohta. Seistes ühelt poolt silmitsi peale surutud seadustega, on riigis tekkinud paralleelne reaalsus. «Kõik pääsevad ligi ükskõik millisele filmile või muusikale. Neid müüakse mustal turul, neid saab alla laadida internetist või näha satelliittelevisioonis,» räägib L.

«Mõnikord tulevad agendid ja paluvad mõned raamatud eemaldada, kuid järgmisel päeval on need taas müügis ja kõigile vaatamiseks.»

Raamatud on hea näide reeglite ja reaalsuse tasakaalust. Kohe Meydan-e Enghelab-e metroojaama kõrval asuva raamatupoe aknal on Hitleri «Mein Kampf», mille müük on riigis lubatud, kõrvuti filosoofiaraamatute ja Shah Reza Pahlavi biograafiatega, mis on ametlikult keelatud. «Mõnikord tulevad agendid ja paluvad mõned raamatud eemaldada, kuid järgmisel päeval on need taas müügis ja kõigile vaatamiseks,» ütleb meile raamatumüüja.

Intellektuaal, kes aktsepteerib islamiseadusi

Iraani naiste hääl ei ole aga sugugi ühene. Selles paljususes on nüansse ja isiksusi, näiteks intellektuaal ja professor Najmeh Shobeiri, kellega kohtume tema kabinetis Tabatabaí ülikoolis. Tema õigustab loori kandmist: «Ma ei saa sind hinnata T-särgi, pluusi, lipsu või turbani järgi. See riietuse vaatamine jätab mulle mulje, et asjatundmatud inimesed üritavad teistega manipuleerida. Kuidas me ei imesta siis, kui näeme aafriklast, kes paneb kolm sõrmust suhu?»

Kas siinkohal pole vahe mitte selles, kas aafriklasele on see kohustuslik või mitte? «Tõsi, kuid tuleb mõista, et on islamiseadused. Ma ei saa näiteks arvustada tsölibaati, sest see on dogma. Oskad sa mulle seletada, miks tsölibaat eksisteerib ja miks on nii palju mitteametlikke suhteid preestrite ja nunnade vahel? See on kristluse dogma. Loor on islamiseadus. Paljud inimesed soovivad loori kanda ja paljud ei soovi.»

Piknik Esfahānis. Foto: Javier Brandoli

«Ometi on seal oluline nüanss: kui ma ei ole preester, siis ma ei pea elama tsölibaadis. Kui ma ei ole usklik, siis ma ei pea ususeaduseid järgima,» selgitame. – «Nõustun, kuid toimus islamirevolutsioon, kus 98 protsenti inimestest hääletas islamivabariigi ja selle seaduste poolt.»

Paljud iraanlased usuvad, et lääs paneb teatud õiguste piiramist pahaks ainult siis, kui need on vastuolus tema põhimõtetega. «Šahhi ajal pidid samad inimesed, kes kandsid hidžaabi, selle ära võtma, ja siis ei öelnud Euroopa midagi. Minu vanaema, väga kultuurne ja ilus naine, ütles mulle: «Ma ei saanud tänavale minna, sest nad võtsid mult loori ära!» See oli ka agressiivne,» ütleb ta.