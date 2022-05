Macron nimetas uueks peaministriks tööminister Élisabeth Borne'i

Elysée ütles, et Borne'ile tehakse nüüd ülesandeks moodustada valitsus. Seni on ainsa naisena Prantsusmaa valitsuskabinetti juhtinud 1991. aasta maist kuni 1992. aasta aprillini president Francois Mitterandi ametiajal Édith Cresson, kelle sõnul on Prantsuse poliitika on olnud jätkuvalt «matšo» enam kui 30 aastat.