Vene väed murravad kaotustega aina rekordeid ja kolistavad ühest ämbrist teise

Samas luureraportis toodi välja ka see, et Venemaa pealetung Donbassis on hoo kaotanud ja ajakavast oluliselt maas, sest vaatamata esialgsetele väikesemahulistele edusammudele ei ole Venemaa suutnud viimase kuu jooksul saavutada erilist territoriaalset edasiliikumist.

Praeguste tingimuste juures ei oota britid vähemalt järgmise kuu aja jooksul Venemaa edasiliikumise märkimisväärset kiirenemist.

Möödunud nädala reedel teatas Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai, et Vene väed on üritanud juba kolmel korral ehitada pontoonsildu, mis viiks neid üle Siverski Donetsi jõe.

Vene vägede üritamised aga ongi vaid proovimisteks jäänud, sest iga sillaehitamiskatse on lõppenud neile märkimisväärsete kaotustega. Möödunud nädala keskpaik oli neile veel eriti valus, kuna ainuüksi kolme päevaga kaotati minimaalselt 70 ühikut sõjatehnikat ja -varustust. Ühtlasi hävitasid ukrainlased Vene helikoptereid ja kiirkaatreid.

Mõneti on tegu lausa kurbnaljaka olukorraga, kus Vene väed muudkui proovivad uut silda püsti saada, kuid ala üle mõõdukat kontrolli omavad ukrainlased võtavad sillaga askeldavad okupandid jälle sihikule ning saavad kas lennukite või suurtükkide abiga taas korraga suure koguse Vene sõjatehnikat ja püstitatavaid sildu pilbasteks lasta.

Nii on ka mõistetav, et Briti luure räägib Vene vägede üha enam halvenenud võitlusvõimekusest, mida süvendab jätkuvalt madal moraal ja vähenenud lahingutõhusus. Mainitud võimekusi on aga raske kiiresti asendada ning veel vähem taastada, mis takistab tõenäoliselt jätkuvalt Venemaa operatsioone Ukrainas.

Lisaks suurele langenute üldarvule on Vene väed Ukraina kindralstaabi andmetel jäänud ilma ka enam kui 1200 tankist, pea 3000 soomukist ja täpselt 200 lennukist.