INTERVJUU ⟩ Prantsuse mõttekodalane: Ukrainal tuleb aidata sõda ruttu võita

Need olid tõeline üllatus, sest president Emmanuel Macroni algne plaan oli Prantsusmaa positsioone seal tugevdada. Ta teinuks seda vägedega, keda olnuks arvuliselt vähem, kuid kes samas tegutsenuks aktiivsemalt ja oskuslikumalt ning tegelenuks väga konkreetsete julgeolekuküsimustega (plaan oli vähendada Barkhane’i regulaarvägede arvu ja suurendada erivägede sihtüksust Takuba – toim).

Aga nüüd otsustas Prantsusmaa väed hoopis välja tuua. Täiesti arusaadavatel põhjustel: praegustes oludes ei saa seal edasi tegutseda. Malis on Vene mõju all tegutsev läbikukkunud valitsus, mis ei toeta Prantsusmaad ning levitab vandenõuteooriaid Prantsuse inimeste ja vägede kohta.

Minu arvates oli see presidendi vastutus öelda, et kui Mali valitsus meid ei taha ega tegutse aktiivselt terroristide vastu, ei saa me üksi tegutseda. Jätkamine olnuks meie vägedele ka liiga riskantne.