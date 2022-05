Reuters: Azovstalist viidi bussidega ära Ukraina sõdureid

Teadaandes märgitakse, et Azovstali territooriumil viibis umbes 600 Ukraina sõjaväelast, nende seas arvukalt haavatuid.

Azovstali kaitsva Azovi rügemendi teadaandes märgitakse, et «inimelude päästmise eesmärgil täidab kogu Mariupoli garnison sõjaväe kõrgema ülemjuhatuse käsku ning loodab Ukraina inimeste toetusele».

Vene kaitseministeerium teatas täna, et Ukraina poolega on jõutud kokkuleppele relvarahus, mille ajal on võimalik ümberpiiratud Mariupolis asuvast Azovstali terasetehasest evakueerida sinna lõksu jäänud haavatud sõjaväelased.