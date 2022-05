Musk nõuab enne Twitteri ostmist selgust libakontode kohta

«Twitteri tegevjuht keeldus eile avalikult näitamast tõendeid alla viie protsendi kohta,» säutsus Musk, kellel on platvormil pea 94 miljonit jälgijat. «See tehing ei saa toimuda, kuni ta seda ei tee.»

Musk on seadnud tingimuseks, et libakontode osakaal kõigist kasutajatest ei tohi moodustada üle viie protsendi ning nimetanud spämmi- ja libakontode likvideerimist 44 miljardi dollarilise ülevõtmisplaani üheks alustalaks.

Twitteri tegevjuhi Parag Agrawali sõnul likvideerib platvorm üle poole miljoni libakonto päevas, tavaliselt enne, kui keegi neid isegi näha jõuab. Samuti blokeeritakse nädalas veel miljoneid kontosid, mis ei läbi kontrolli, et neid haldavad inimesed, mitte tarkvara.

Musk, kelle sõnul on Twitter libakontosid täis ja nende likvideerimine oleks tema esmane prioriteet, vastas Agrawali säutsule kaka-emojiga.

«Kuidas siis reklaamijad teavad, mida nad oma raha eest saavad?» küsis ta. «See on Twitteri finantsilise tervise juures määrava tähtsusega.»

Agrawal toonitas, et võltskontode osakaalu hindamiseks kasutatud meetodit on Muskiga jagatud.

«Näib, et spämmi/boti küsimus paisub ja muudab Twitteri-tehingu ilmselgelt segaseks,» märkis Wedbushi analüütik Dan Ives infokirjas investoritele.

«Kokkuvõttes teadis boti probleemist ka iga New Yorgi taksojuht ja see paistab meile nagu »koer sõi mu kodutöö ära« tüüpi vabandus, et Twitteri tehingust taanduda või selle hinda madalamaks rääkida,» sõnas Ives.