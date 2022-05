IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupeeritud alade vahel viisid Vene lennukid läbi karistamatult õhulööke

Vaade purustatud Sjevjerodonetskile 16. aprillil. Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters / Scanpix

4) Sjevjerodonetski sektoris jätkub siis see, mida Vene okupantide kindralstaap näeb Ukraina väegrupeeringu suure ümberpiiramisena. Lõmani piirkonnas jätkub pealetung loodest ning võimalik, et okupantide üksused on liikunud pisut edasi Drobõševe piirkonnas, mis oleks umbes 5-6 kilomeetrit Šandriholovest lõunas, kuid see pole päriselt selge.

Igal juhul ei lahenda ka Lõmani hõivamine Vene kindralstaabi jaoks praegusega võrreldes midagi, sest lähedalasuva Slovjanski ees on seesama Donetsi jõgi, mida nad ei suuda juba kuu aega teisteski kohtades ületada.

Samal ajal käib muidugi Sjevjerodonetski ründamine ka okupeeritud Luhanski oblasti territooriumilt läbi Borivske ja Sirotine eeslinnade. Möödunud ööl taandusid okupandid sealt taas kaotustega.

Sama lugu oli lõunas Toškovka, Orihove ja Hirske asulates.

Vene poolt okupeeritud alade vahel Ukraina väe poolt kaitstavas sektoris viisid okupantide Su-35 lennukid läbi karistamatult õhulööke. Suurtükkide ja miinipildujate tulelööke oli rohkesti kõikidele rünnatavatele asulatele.

Taktika on sama - püütakse eesolev asula purustada võimalikult maadligi, et siis poleks seal midagi enam kaitsta ja kuhugi varjuda. Russkij mir-i levitatakse Ukrainas ikka purustustega.

5) Popasna kandis pole edasiminekutest kuulda olnud, kuigi loogiline on, et seal see pealetungisurve jätkub nii põhja kui lääne suunal.

Avdiivka kandis proovisid okupandid vallutada Novobahmutka lähistel Donetski-Slovjanski maantee lõiku. Ühel situatsioonikaardil ongi lõik juba punaseks värvunud, Ukraina peastaabi teatel polnud sel rünnakul tulemust.

Donetskist lõunas toimus pealetung Vugledari asulale. Vene propagandistid möönavad, et nii Vugledar kui Marjinka on hästi kindlustatud tugipunktid, kus ukrainlased on ümbritsenud end tugeva betooniga ja seetõttu on väga raske neid sealt välja lüüa. Selleks tuleb minna suure ringiga, aga see ring pole samuti realiseerunud, sest ka mujal panid ukrainlased tõhusa «siibri» ette.

Ukraina sõdurid, kes evakueeriti Azovstali tehasest 17. mail. Foto: ALESSANDRO GUERRA / EPA / Scanpix

6) Mariupoli osas on niipalju selgust, et vangide vahetamise kokkulepped on täitmisel ja raskemini haavatuid stabiliseeritakse Novoažovskis, ülejäänuid hoitakse Olenivka kinnipidamisasutuses. Pisut ebaselgeks jäi, kas esimesele bussilaarile tuli ka järgmine seitse bussitäit välja või oli tegu sellesama kolonniga, mida jäädvustati esimesel korral.

Vene propagandal on muidugi kuri karjas, et nad üritavad seda välja mängida enda publikule mingisuguse murdepunktina, mida võrreldakse sakslaste kapituleerumisega Stalingradi all. Kuigi neil läheb muidugi seal kõik segi, sest Stalingradi ründajateks olid ju natsid, ja praegu ründavad ja okupeerivad Mariupolit Vene väed. Sealjuures ei valgustata märkimisväärselt nende hävitavat lüüasaamist Bilohorivka kandis.